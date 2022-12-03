فاروق الباز عن دوران الحيوانات: أمر طبيعي.. «بلاش نعمل من الحبة قبة»|فيديو

كشف العالم المصري الدكتور فاروق الباز، تفاصيل دوران الحيوانات حول نفسها التي انتشرت عبر السوشيال ميديا.

وأكد الباز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى ام سى”، أن الدوران أمر طبيعى للغاية، القمر يدور حول الأرض.

وعن دوران الحيوانات قال الباز “أمر طبيعى بلاش نعمل من الحبة قبة”.

أحمد فايق

وكان قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك أسرارًا جديدة حول فيديوهات دوران الحيوانات حول نفسها في الأردن والصين، والتى انتشرت مؤخرا على صفحات السوشيال ميديا، وفقًا لبعض الدراسات والتفسيرات العلمية بشأن ذلك.



وأضاف أحمد فايق، أن هناك دراسات أخرى تقول إن الحيوانات تصاب بضغط نفسي وإحباط، وهو ما يجعلها تدور حول نفسها، أما التفسير العلمي والمؤكد هو أن الحيوانات تدور بهذا الشكل، كنوع من الدفاع عن النفس.