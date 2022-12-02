ضغط نفسي.. أسرار جديدة بشأن دوران الحيوانات حول نفسها

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك أسرار جديدة حول فيديوهات دوران الحيوانات حول نفسها في الأردن والصين، والتى انتشرت مؤخرا على صفحات السوشيال ميديا، وفقًا لبعض الدراسات والتفسيرات العلمية بشأن ذلك.

وأضاف أحمد فايق، خلال حلقة برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناةdmc، أن هناك دراسات أخرى تقول إن الحيوانات تصاب بضغط نفسي وإحباط، وهو ما يجعلها تدور حول نفسها، أما التفسير العلمي والمؤكد هو أن الحيوانات تدور بهذا الشكل، كنوع من الدفاع عن النفس.



ولفت إلى أن بعض الدراسات تؤكد أن هناك بكتيريا تصيب الحيوانات ما يجعلها تدور حول نفسها عكس عقارب الساعة، وهناك دراسات أخرى تشير إلى أن الكهرومغناطيسية للأرض هي السبب في هذه الظاهرة.