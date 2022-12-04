جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم الأحد لتسجل مستوى جديدا ليكون الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 1950 جنيه يزيد بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات ، حيث اقترب بقوة من 2000 جنيه.

وقفزت أسعار الأصفر في موجة هي الأقوى في تاريخه على مدار أسابيع ، بلغت ذروتها اليوم الاحد 3 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1630 جنيهًا رسميًا بدون إضافات.

وشهدت أسعار الذهب قفزة قوية بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1,465 جنيها الأربعاء الماضي، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1700 جنيها اليوم بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات.

ووصل المعدن أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 اليوم الـ 1,863 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ويصل 1950 جنيها أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات ، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 13,040 جنيه لأول مرة.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 1,863 جنيها بعد 1,674 جنيهًا الأربعاء الماضي بدون إضافات، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1630 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وهبطت الأسعار على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,797 بعد 1,802 دولارا أول أمس.

وشهد الأصفر تراجعا ، إذ سجل 1,797.88 دولار، وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية .

وشهد المعدن اليوم تراجعا ، إذ سجل 1,797.88 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب انخفاضا اليوم بقيمة تقترب من 5.15 دولار ، وبنسبة (0.28%).

الذهب

أسعار الذهب في مصر

وعودة للتعاملات المحلية مرة أخرى، ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,863 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 1630 جنيها وهو أعلى سعر وصل إليه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,397 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1,087 جنيها.

الذهب

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وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 قفزة قوية ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,863 جنيها للشراء اليوم، ليقصر الطريق بقوة نحو 2000 جنيه.

وزادت الأسعار اليوم، وسجل عيار 21 : 1630 جنيها بعد 1600 جنيهًا أمس السبت 3 ديسمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,380 و 1,397 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويتطلع الملايين ومنهم الراغبين في الزواج والمستثمرون لأموالهم في الذهب خاصة السبائك عن أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1610 جنيهات للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1630 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم الأحد 4 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1630 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1630 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

وكان سعر جرام الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الكثير من المواطنين بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم الاحد والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1630 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الأحد في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد : 1,863 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد عيار 21 : 1610 جنيها للبيع و 1,630 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 18 : 1,397 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم الأحد عيار 14 : 1,087 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد عيار 24 : 12,800 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الأحد عيار 24 : 1,797 دولارا .

الذهب

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر بالمصنعية مختلفة ، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويرغب المهتمون بالشراء بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.