115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

تسجل أسعار الذهب منذ بداية ديسمبر ارتفاع كبير على مستوي جميع الأعيرة حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 3 ديسمبر 1834 جنيها .

أسعار الذهب السبت 3 ديسمبر

وسجلت أسعار الذهب اليوم قفزة عنيفة وصلت لزيادة مايقرب من 115 جنيها بالنسبة للجرام الذهب عيار 21 والذي سجل اليوم 1605 مقارنة بسعره أول أمس 1490 وجاءت أسعار باقي الأعيرة كما يلي :-

- سجل عيار 24 بيع 1,806 شراء 1834 جنيها للجرام

- فيما بلغ عيار 22 بيع 1,655 شراء 1,676 جنيها للجرام

-كما سجل عيار 21 بيع 1,580 شراء 1605

- بلغ عيار 18 بيع 1,354 شراء 1376

-بلغ عيار 14 بيع 1,053 شراء 1073

-فيمل سجل عيار 12 بيع 903 شراء 914

- بلغ سعر الاونصة بيع 56,158 شراء 56,869

- سجل الجنيه الذهب بيع 12,640 شراء 12,800

- بلغ سعر الكيلو بيع 1,805,714 شراء 1,828,571

أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج كما تهم المستثمرين فى مصر حيث يعد الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر بل وتختلف أيضا قيمة المصنعية على حسب المنطقة والمحل حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

قفزات أسعار الذهب

وتتوالى قفزات أسعار الذهب منذ بداية ديسمبر حيث سجل المعدن الأصفر فى تعاملات الخميس 1 ديسمبر

ارتفاع كبير حيث تخطي عيار 24 فى حاجز 1700 جنيها للجرام فيما بلغ عيار 22 بيع 1,550 شراء 1,561 جنيها للجرام .

كما شهد سعر الذهب عيار 21 ارتفاع كبير حيث وصل سعر البيع 1,480 والشراء 1,490 جنيها للجرام ، أما عيار 18 فقد سجل بيع 1,269 شراء 1,277 جنيها للجرام فيما بلغ سعر الجنيه الذهب بيع 11,840 شراء 11,920 جنيها.

لم تتوقف ارتفاع أسعار الذهب عند هذا الحد بل شهدت أيضا اليوم الثاني من ديسمبر قفزة هائلة على متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية حيث سجل عيار 24 بيع 1,760 شراء 1,771 جنيها للجرام فيما بلغ عيار 22بيع 1,613 شراء 1,624 جنيها للجرام ، وسجل عيار 21بيع 1,540 شراء 1,550 جنيها للجرام و سجل سعر الجنيه الذهب بيع 12,320 شراء 12,400.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية أثارت مخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بسياسة التشديد النقدي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1783.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عاملين أكثر من المتوقع في نوفمبر ورفعوا الأجور على الرغم من المخاوف المتزايدة من الركود.