الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قفزت أسعار الذهب اليوم السبت لتسجل مستويا جديدا يمثل الأعلى في سوق الصاغة محليا، وتخطى سعر الجرام عيار 24 اليوم 1900 جنيه بالمصنعية والدمغة والضريبة لبعض المشغولات.

وشهدت الأسعار موجة من الارتفاع المستمر على مدار أسابيع ، بلغت ذروتها اليوم السبت 3 ديسمبر، إذ وصل سعر عيار 21: 1600 جنيهًا رسميًا بدون إضافات.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن هبطت من مستوى 1515 جنيهًا إلى 1,465 جنيها الأربعاء الماضي، إذ وصل سعر الجرام عيار 21 اليوم إلى 1700 جنيها اليوم بالمصنعية والدمغة والضريبة للشراء لبعض المشغولات.

ووصل الأصفر أعلى مستوى وصل إليه بعد ذروة الحرب الروسية الأوكرانية ، إذ تجاوز سعر الجرام عيار 24 اليوم الـ 1829 جنيهًا رسميًا بدون مصنعية ويصل 1900 جنيها أو يزيد بمصنعية ودمغة وضريبة بعض المشغولات ، كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 12,800 جنيه لأول مرة.

وسجّل سعر عيار 24 اليوم 1829 جنيها بعد 1,674 جنيهًا الأربعاء الماضي بدون إضافات، فيما سجل سعر الجرام عيار 21 : 1600 جنيهًا بدون المصنعية والدمغة.

الذهب

أسعار الذهب عالميًا

وهبطت أسعار الأصفر على المستوى العالمي لتسجل سعر الأوقية اليوم، 1,797 بعد 1,802 دولارا أمس.

وشهد الأصفر تراجعا ، إذ سجل 1,797.88 دولار، وذلك بعد أن سجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب قفزة كبيرة الأيام الماضية .

وشهد المعدن الأصفر اليوم هبوطا، إذ سجل 1,797.88 دولار، وسجلت العقود الفورية العالمية لـ الذهب انخفاضا اليوم بقيمة تقترب من 5.15 دولار ، وبنسبة (0.28%).

الذهب

أسعار الذهب في مصر

وإلى التعاملات المحلية مرة آخرى، ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بقوة ، وسجل الجرام عيار 24 : 1,829 جنيها بدون مصنعية، ويهتم الملايين بالبحث عن أسعار الذهب في مصر اليوم.

وسجل سعر عيار 21 اليوم 1600 جنيها وهو أعلى سعر وصل إليه، فيما سجل 1120 جنيهًا السبت 15 أكتوبر، ووصل 1145 جنيها الخميس 22 سبتمبر، في حين سجل سعر الجرام عيار 18 اليوم 1,371 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14 : 1,067 جنيها.

الذهب

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تراجع طفيف فى سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفاعا قويا ، فيما سجل عيار 24 مبلغ 1,829 جنيها للشراء اليوم.

وزادت الأسعار اليوم، وسجل عيار 21 : 1600 جنيها بعد 1145 جنيهًا الخميس 22 سبتمبر، فيما وصلت أسعار عيار 18 بين 1,354 و 1,371 جنيهًا.

الذهب

أسعار الذهب في محلات الصاغة

ويبحث الملايين ومنهم الراغبين في الزواج والمستثمرون لأموالهم في الذهب عن أسعاره بيع وشراء في السوق، حيث سجّل سعر عيار 21 في مصر 1580 جنيها للبيع، فيما سجّل سعر الجرام عيار 21 للشراء 1600 جنيها.

وقفزت أسعار الذهب عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية بشكل غير مسبوق، ووصلت إلى مستوى غير متوقع ، وتجاوز سعر جرام الذهب عيار 21 : 1200 جنيه لأول مرة في الإثنين 9 مايو، ليتخطاه اليوم السبت 3 ديسمبر مسجلا أعلى مستوى في تاريخه وهو 1600 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر الجرام عيار 21 اليوم في مصر 1600 جنيها اليوم، فيما سبق أن سجل سعر 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو.

ويذكر أن سعر جرام الأصفر عيار 21 العام الماضي كان أقل من 1000 جنيه، حيث وصل لـ826 جنيهًا تحديدا في بداية شهر يناير 2021، كما سجل سعر الجرام عيار 21 بنهاية أبريل 2021، 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر

ويهتم الشباب بأسعار المعدن النفيس خاصة الذهب عيار 21، وكذلك يبحث الكثير عن سعر الجرام في مصر اليوم السبت والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل حرصًا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 21

وسجّلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1600 جنيها للجرام بدون مصنعية للبيع.

سعر الذهب الآن بمصر

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم السبت في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت : 1,829 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت عيار 21 : 1580 جنيها للبيع و 1,600 جنيها للشراء.

سعر عيار 18

سجل سعر الجرام اليوم السبت عيار 18 : 1,371 جنيها

سعر عيار 14

سجل سعر الجرام اليوم السبت عيار 14 : 1,067 جنيها

سعر الجنيه عيار 24

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت عيار 24 : 12,800 جنيها

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم السبت عيار 24 : 1,797 دولارا .

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وتعتبر أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بالمصنعية مختلفة ، ويتوقف هذا الاختلاف على كل محل صاغة وعلى حسب أشكال المشغولات ووزنها، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج من الشباب والفتيات.

ويرغب المهتمون بالشراء بمعرفة سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والذي يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار المعدن، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 5 و10% من سعر الجرام ، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي والسبائك.