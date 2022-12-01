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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع طفيف فى سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم .. شهدت أسعار الذهب في مصر  تراجعاً طفيفاً خلال  بدية التعاملات اليوم الخميس،  بعدما شهدت ارتفاعا في أسعار البيع و الشراء، خلال تعاملات أمس الأربعاء، وسجل سعر الذهب اليوم 975 جنيهاً للجرام عيار 14 أقل الأعيرة الذهبية، بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 لـ 1682 جنيهاً.

 

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الذهب اليوم في مصر


سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1462 جنيها للبيع و 1472 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1671 جنيها للبيع و 1682 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1253 جنيها للبيع و 1,262 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 975 جنيها للبيع و 981 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر


ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 11696 جنيها للبيع و 11776 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 51964 جنيها للبيع 52319 جنيها للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1670857 جنيها للبيع، و 1682286 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


سعر دمغة الذهب اليوم


ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم


ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

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