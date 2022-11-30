ناجي فرج: انخفاض أسعار الذهب قريبا.. وهذا هو السعر العادل

قال الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، إن ارتفاع أسعار الذهب الحالية غير مبرر بسبب التكالب على شراء المعدن الأصفر بدعم من شائعات اقتصادية منتشرة تدفع المستثمرين أو الباحثين عن أوعية ادخار نحو شراء الذهب.

ونصح الدكتور ناجي فرج، المقبلين على شراء الذهب بالتروي والتريث، متوقعا حدوث هدوء نسبي في أسعار الذهب الفترة المقبلة ، بعد انتهاء قوى الطلب التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن متوسط السعر العادل للذهب عند مستوى 1200 جنيه للذهب عيار 21، مشددا على أهمية التروي قبل اتخاذ قرار شراء الذهب الفترة الحالية لأن أسعار الذهب تشهد تذبذب عبر قفزات مرتفعة جدا وأيضا تراجع ولا تشهد حالة استقرار.

وتوقع الدكتور ناجي فرج عودة الاستقرار إلى سوق الذهب على المدى القريب بعد تراجع الأسعار والتخلص من الفقاعة الحالية في سعر الذهب بسبب الطلب الزائد على المعدن الأصفر تحت ضغط مخاوف التضخم.