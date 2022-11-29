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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي للمؤشرات.. 15.3 مليار جنيه أرباح البورصة في ختام تعاملات اليوم

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 15.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 868.185 مليار جنيه.


وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.07% ليغلق عند مستوى 13184 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة.

زاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 15809 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 5422 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 2591 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 3744 نقطة.

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