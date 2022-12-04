حقيقة مفاوضات المصري مع كيروش وباتشيكو

نفى ياسر يحيى ، المشرف على الكرة بنادي المصري، الأنباء التي ترددت مؤخرا حول دخول ناديه البورسعيدي في مفاوضات مع كارلوس كيروش المدرب السابق لمنتخب مصر.



وقال محمد يوسف، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" كان من الضروري رحيل إيهاب جلال رغم احترامنا له، والدنيا وصلت لطريق مسدود مع ايهاب جلال وفسخ العقد بالتراضي".

وأردف:" المستشار القانوني أبلغ ايهاب جلال بالتحقيق معه ولكنه لم يحضر، والبديل بشكل كبير سيكون أجنبي".

وأكد :" عرض علينا التعاقد مع القبرصي بابا فاسيليو مدرب غزل المحلة لكننا لم ندخل في مفاوضات معه ولم نتقدم بعرض رسمي، وكذلك الحال مع كيروش وباتشيكو من ضمن المرشحين.