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رئيس التحرير
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رياضة

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يوضح مصير أسامة نبيه

صدى البلد

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أنه سوف يوضح بالصوت والصورة مصير أسامة نبيه المدرب العام لنادى الزمالك.  

 

وكتب مرتضى منصور، عبر فيسبوك: “بعد قليل بالصوت والصورة المستشار مرتضي منصور يوضح مصير أسامه نبيه”.

 

وأكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك أن أسامة نبيه المدرب العام حصل على إجازة لمدة يومين بالتنسيق مع الجهاز الفني للزمالك وسيعود بشكل طبيعي لمواصلة عمله داخل النادي.

وقال أمير مرتضى في تصريحات خاصة لـ الريمونتادا على قناة المحور: "أسامة نبيه مستمر في عمله وسيحضر تدريب الزمالك غدا".

وأضاف: "لا نعلم مصدر الشائعات التي تطال الفريق ولا نهتم بها".

وواصل: "أسامة نبيه حصل على إجازة لمدة يومين بالتنسيق مع الجهاز الفني ولم يحضر تدريب اليوم بناء على ذلك، وسيتواجد غدا للرد على الشائعات".

وختم حديثه قائلا: "نتمنى من الجميع تحري الدقة للمحافظة على استقرار الفريق ومسيرته في البطولات المُختلفة".

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