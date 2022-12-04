سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 4-12-2022

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 4-12-2022، مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الاسبوع الجاري في جميع البنوك العاملة في مصر.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل أيضا أسعار صرف العملات الأخرى مقابل الجنيه المصري، وسعر الذهب في مصر وأسعار السلع.

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 24,58 جنيه للشراء 24,61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر شراء الدولار 24,51 جنيه

سعر بيع الدولار 24,56 جنيه

سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي



سعر شراء الدولار 24,55 جنيه

سعر بيع الدولار 24,61 جنيه

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي



سعر شراء الدولار 24,55 جنيه

سعر بيع الدولار 24,61 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سعر شراء الدولار 24,51 جنيه

سعر بيع الدولار 24,56 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك بلوم



سعر شراء الدولار 24,51 جنيه

سعر بيع الدولار 24,61 جنيه

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني



سعر شراء الدولار 24,56 جنيه

سعر بيع الدولار 24,62 جنيه

وسجل سعر الدولار في بنوك:" مصرف أبو ظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، بنك المشرق" 24,58 جنيه للشراء 24,61 جنيه للبيع.