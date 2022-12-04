مغذي ومفيد.. طريقة عمل تارت الكاسترد البرتغالي

تقدم الشيف سارة عز طريقة عمل تارت الكاسترد البرتغالية بالفرن بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد، بأبسط الخطوات.



المقادير لعمل تارت الكاسترد البرتغالي



لتحضير العجينة : 1 كوب دقيق 125غرام

¼ ملعقة صغيرة ملح 1غرام

½ كوب ماء 90 مل

110 غرام زبدة غير مملحة طرية

لتحضير الكاسترد : ⅔ كوب سكر135غرام

¼ كوب ماء50 مل

1عود قرفة 8 غرام

قشر ليمونة صغيرة

4 صفار بيض

¼ كوب دقيق 30 غرام

¼ ملعقة صغيرة ملح 1غرام

1 كوب حليب 240 مل

1 ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا 5 غرام

للتزيين: 4/1 ملعقة صغيرة سكر ناعم - مسحوق القرفة



طريقة عمل تارت الكاسترد البرتغالي



في وعاء نخلط الدقيق والملح ونصف كوب الماء ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متجانسة ثم نقوم بفردها بالشوبك وندهن الوجه كاملاً بالزبدة ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول ونقطع الرول إلى شرائح متساوية ونترك قطع العجين ترتاح ريثما نحضر خليط الكاسترد.

في وعاء نضع السكر والماء وعود القرفة وقشر اليمون على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى الغليان ثم نتركها 5 دقائق تغلي ومن ثم نرفعها عن النار ونصفيها ونتركها جانباً .

في وعاء آخر نخلط الدقيق وصفار البيض والحليب والملح والفانيلا ونضيف عليها خليط الماء والسكر المصفى الذي حضرناه قبل قليل ثم نخلط المكونات معاً حتى تتجانس .

ندهن قالب الكب كيك بالزيت ثم نقوم بفرد قطع العجين داخل كل تجويف في القالب على شكل كوب ومن ثم نسكب الكاسترد داخل كل كوب وندخله الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج .

نسكب في وعاء التقديم ونترك التارت قليلاً حتى يبرد ونزين بالسكر الناعم ومسحوق القرفة وصحة وهنا .