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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مينا مسعود أمام الأهرامات بعد حفل أزياء Dior

مينا مسعود
مينا مسعود

نشر الفنان مينا مسعود، صورة له -عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- ظهر فيها أمام أهرامات الجيزة، على هامش حضوره حفل دار الأزياء الفرنسية Dior، الذي أقيم ليلة أمس السبت 3 ديسمبر في سفح الأهرامات. 

وحضر مينا مسعود، عرض أزياء Dior، في سفح الأهرامات، بصحبة عدد كبير من النجوم من بينهم: «روبرت باتينسون، وسيهون أوه، وأونوو تشا، ونعومي كامبل، ومحمد حماقي، وعمرو يوسف»، وعدد كبير من النجوم العرب. 

مينا مسعود أمام الأهرامات 

أعمال مينا مسعود

يقوم حاليا المخرج مرقص عادل بمراحل المونتاج والمكياج لفيلم الجديد “فى عز الظهر” وذلك بعد  الانتهاء من تصويره مؤخرا. 

ويسعى مرقص عادل الانتهاء مبكرا من كافة المراحل النهائية الخاصة بالفيلم حتى يكون جاهزا للعرض فى يناير المقبل كموعد مبدئي. 

وكان صناع فيلم "في عز الظهر" أقاموا موتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل العمل الذى يشارك فيه النجم العالمى مينا مسعود.

الفيلم يقوم ببطولته مينا مسعود وهنا الزاهد ومن تاليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل وحضر المؤتمر الصحفى أشرف زكى نقيب الممثلين

و نشر، النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين"، على حسابه الشخصي على إنستجرام، فيديو قصير عن مغامرته داخل الهرم الأكبر، أثناء زيارته لمنطقة أهرامات الجيزة، يوم الأربعاء الماضي، حيث التقى بوزيري السياحة والآثار، والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

واصطحب النجم المصري العالمي متابعيه علي انستجرام، من خلال الفيديو، في مغامرته داخل الهرم الأكبر، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.

وأعرب  عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبو الهول وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.

واختتم مينا مسعود الفيديو  بجملة "إن استطعت أن تبني هرما فأنت تستطيع أن تفعل أي شئ".

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