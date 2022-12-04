عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التعليم العالي: تعيين شخص من ذوي الهمم في مجالس الاتحادات الطلابية|فيديو

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار  وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، تعقيبا على انطلاق الجولة الأولى لانتخابات  الاتحادات الطلابية بالجامعات  ، إن الوزارة اتخذت كل إجراءاتها اللوجستية ، اللازمة لأجراء الانتخابات ، مشيرا إلى أن الأهم في هذه الجولة هو استعدادات الطلاب نفسهم .

وتابع الدكتور طايع عبد اللطيف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الوزارة كرست جهودها في عمل ندوات تعريفية بأهمية الاتحادات الطلابية ، وأهمية اللوائح ، والدور المنوط به عضو الاتحاد ، ورئيس الاتحاد ، مسترسلا : " الاتحادات الطلابية درجة من درجات الوعي وتشكل شخصية الطالب وهو تكليف وليس تشريف " .

وأردف أنه تم تعديل اللوائح الخاصة بمشاركة ذوي الهمم ، والسماح لهم بالمشاركة دون تفريق عن بقية زملائهم ، ودون وجود شروط ، منوها أنه إذا لم يتم تمثيل واحدا في مجلس الاتحاد يتم تعين واحدا من ذوي الهمم عضوا بالمجلس الأعلى لاتحاد الجامعة ، وله كل حقوق المنتخبين بالمجلس .

وأوضح أن دور رئيس الاتحاد لا يستهان به، ونشر الفكرة ، وتحمله مسؤولية الإبلاغ سيحولها لقوة ضاربة على أرض الواقع . 

التعليم العالي توك شو الاتحادات الطلابية برنامج 8 الصبح ذوى الهمم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الاعلامى مفيد فوزى عن عمر يناهز 89 عاما

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

ترشيحاتنا

أحمد الطاهرى يكشف أخر رسائل الإعلامى مفيد فوزى

بعد إقالة إيهاب جلال ..المصري يستعد لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

كرم جبر يكشف أسرار الأيام الأخيرة لـ مفيد فوزى

إيران تعدم 4 أشخاص بتهمة التجسس لإسرائيل.. واتجاه لتعديل قانون غطاء الرأس

السيسي للمتقدمين للالتحاق بالشرطة: تطبيق المعايير الموضوعية لانتقاء أفضل العناصر

محاور المشاهير.. رحلة الإعلامى مفيد فوزى ووالدته الأكثر تأثيرا فى حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصدرت التريند.. شاهد حورية فرغلي بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

شاهد سمكة قرش تهاجم غواصًا وتبتلع الكاميرا..فيديو

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

تحذير عاجل.. نوع من الجبن ينتشر بالأسواق امتنع عن شرائه فورا

فيديو

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ