التعليم العالي: تعيين شخص من ذوي الهمم في مجالس الاتحادات الطلابية|فيديو

قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ، تعقيبا على انطلاق الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات ، إن الوزارة اتخذت كل إجراءاتها اللوجستية ، اللازمة لأجراء الانتخابات ، مشيرا إلى أن الأهم في هذه الجولة هو استعدادات الطلاب نفسهم .

وتابع الدكتور طايع عبد اللطيف ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 8 الصبح " ، والمذاع على فضائية " دي إم سي " ، أن الوزارة كرست جهودها في عمل ندوات تعريفية بأهمية الاتحادات الطلابية ، وأهمية اللوائح ، والدور المنوط به عضو الاتحاد ، ورئيس الاتحاد ، مسترسلا : " الاتحادات الطلابية درجة من درجات الوعي وتشكل شخصية الطالب وهو تكليف وليس تشريف " .

وأردف أنه تم تعديل اللوائح الخاصة بمشاركة ذوي الهمم ، والسماح لهم بالمشاركة دون تفريق عن بقية زملائهم ، ودون وجود شروط ، منوها أنه إذا لم يتم تمثيل واحدا في مجلس الاتحاد يتم تعين واحدا من ذوي الهمم عضوا بالمجلس الأعلى لاتحاد الجامعة ، وله كل حقوق المنتخبين بالمجلس .

وأوضح أن دور رئيس الاتحاد لا يستهان به، ونشر الفكرة ، وتحمله مسؤولية الإبلاغ سيحولها لقوة ضاربة على أرض الواقع .