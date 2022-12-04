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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الرئيس السيسي يوصي الطلبة المتقدمين لاختبارات الشرطة بالتسلح بالعلم والمعرفة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قام  الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي صـباح اليـوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشـرطة.

كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالاكاديمية.

وأوصي الرئيس الطلبة والطالبات المتقدمين بأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الإختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.

كما أوصي الرئيس الطلبة المتقدمين لاختبارات اكاديمية الشرطة بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الإطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيع بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشاهدها الدولة المصرية.

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