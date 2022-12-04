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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتظام الجولة الأولى من انتخابات اتحاد الطلاب بكلية حقوق القاهرة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

بدأ طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة ، التوافد للاشتراك فى انتخابات الجولة الأولى من العام الدراسى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ .


وفى نفس السياق ، تلقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية، حول أعداد الطلاب المُتقدمين للترشح في الانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي 2022/2023.

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وأشار التقرير إلى إعلان الكشوف النهائية للانتخابات الطلابية بالجامعات والمعاهد خلال العام الدراسي الحالي، وذلك بعد رجوع أصحاب التظلمات وحذف الأسماء المطعون فيها بطعون مقبولة، وتضمنت الكشوف المعلنة 14086 طالبًا، 12756 طالبة بإجمالي 26842 طالبًا وطالبة.

وأفاد التقرير بأنه تم إعلان الكشوف المبدئية المتضمنة 14819 طالبًا، 13397طالبة بإجمالي 28216 طالبًا وطالبة، وانتهاء مرحلة التقدم بالطعون وفرزها، كما تم فحص تظلمات الطلاب الذين لم ترد أسماؤهم بالكشوف المبدئية ودراسة الحالات المختلفة عن طريق  اللجان العليا بالجامعات.

وأوضح التقرير أن مرحلة الدعاية الانتخابية ستبدأ اعتبارًا من اليوم الخميس 1/12/2022 طبقًا للجدول المعلن والمعتمد من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت التقرير إلى أن موعد الجولة الأولى من الانتخابات والفرز وإعلان النتائج على مستوى عضوية اللجان المختلفة بالفرق سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد القادم الموافق 4/12/2022، وتُجرى انتخابات الإعادة يوم 5 ديسمبر المقبل، على أن تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومُساعديهم على مستوى الكليات يوم 6 ديسمبر القادم، وتُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 7 ديسمبر المقبل، وتنتهى انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم 8 ديسمبر 2022.

التعليم العالي جامعة القاهرة البحث العلمي انتخابات الاتحاد Jobs Education

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