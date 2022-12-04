جريمة آخر الليل .. تغيير عملة ينتهى بمقتل شخص وإصابة شريكه

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية من ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة "مصاب بعيار نارى بالظهر") وآخر كان برفقته ( "مصاب بعدة أعيرة نارية نتج عنها وفاته) أثناء تواجدهما بدائرة القسم مستقلان سيارة "ملكه وقيادته" لمقابلة شخص تعرفا عليه من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" واتفقا معه على تغيير مبلغ مالى من العملات الوطنية إلى عملات أجنبية.

ولدى وصولهما تقابلا مع مجهولان يستقلان سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" وبحوزة أحدهما (بندقية آلية) وطلبا منهما المبلغ المالى الذى بحوزتهما ولدى محاولتهما الهرب منهما تتبعهما المجهولان وأطلقا أعيرة نارية تجاههما أحدثت إصابة المُبلغ ووفاة مرافقه .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن أن وراء إرتكاب الواقعة ( 3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الشرقية "لإثنين منهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم .. وبحوزة إثنين منهم (2 بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة ، باستخدام الأسلحة المضبوطة وكذا سيارة ملاكى خاصة بـ(مالك معرض سيارات ، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة ) والذى كان يعلم باستخدام المتهمين للسيارة فـى ارتكاب الواقعة وذلك مقابل جزء من حصيلة السرقة.

وتم ضبط الأخير وبحوزته السيارة المستخدمة فـى الواقعة ، بمواجهته أيد ما سبق .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.