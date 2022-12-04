استشاري صحة إنجابية: هناك وسائل لتنظيم الأسرة آمنة للاستخدام مباشرة بعد الولادة|فيديو

أكد الدكتور مجدي خالد استشاري الصحة الإنجابية، أن مبادرة "حقك تنظمي" تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، لتنظيم الأسرة، مضيفاً أن الدراسات أثبتت أن هناك نسبة من السيدات، لديها خوف من استخدام وسائل تنظيم الإنجاب.

أهمية تنظيم الأسرة



وأضاف مجدي خالد خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الصحة الإنجابية مفهوم شامل، و يتضمن الصحة الإنجابية على جميع فترات العمر، مؤكداً أن الصحة الإنجابية، تقوم بالتوعية بكل الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية، منها: الوقت المناسب للحمل، و الوقت المناسب للولادة، وكيفية المباعدة بين الولادات.



وأوضح استشاري الصحة الإنجابية، أن تنظيم الأسرة جزء من الصحة الإنجابية، مشيراً إلى، أن تنظيم الأسرة أمر هام للغاية بعد الولادة مباشرة، وهناك وسائل لتنظيم الأسرة أمنة ، للاستخدام مباشرةً بعد الولادة.