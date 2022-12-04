محافظ الدقهلية: تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع من أجل توفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار .

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

و قال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات اسفرت عن تحرير عدة محاضر بالمخالفات المتنوعة في مجال المخابز والاسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

ووجه"المحافظ" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر .

أكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.