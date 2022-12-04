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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. ميقاتي ينفي معلومات خاطئة عن أسباب اجتماع الحكومة

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

نفت رئاسة الحكومة اللبنانية أن يكون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قد تواصل مع رئيس الوزراء نجيب ميقاتي عقب عظته اليوم الأحد.

وحسب ما ذكره موقع “لبنان 24”، قال بيان الحكومة إن ميقاتي ينفى "ما يروجه بعض الإعلام العوني عن اتصال جرى بين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وميقاتي بعد عظة البطريرك في قداس الأحد".

وحول التواصل الذي تم بين رئيس الحكومة والبطريرك، قال البيان: "الصحيح أن رئيس الحكومة اتصل يوم أمس بالبطريرك الماروني للتشاور في الوضع وشرح له الظروف التي حتمت الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء".

وأوضح أن "ما يحاول الإعلام العوني إلباسه للبطريرك الماروني من موقف غير صحيح على الإطلاق".

وقال: "رئيس الحكومة في دعوته إلى اجتماع الحكومة غدا يأخذ في الاعتبار هواجس البطريرك وموقفه وسيسعى بالتأكيد إلى أن تبقى الحكومة بعيدة عن تأثيراتٍ من هنا وهناك لتحافظَ على استقلاليتها كسلطةٍ تنفيذية، ولو لتصريف الأعمال".

وكان البطريرك مار بشارة بطرس الراعي قد أكد خلال عظة الأحد التي يلقيها أسبوعيا، أن "حكومة تصريف الأعمال هي حكومة تصريف أعمال الناس لا حكومة جدول أعمال الأحزاب والكتل السياسية".

وناشد الراعي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وصفه بأنه "لطالما نأى بنفسه عن الانقسامات" أن "يصوب الأمور وهو يتحضر مبدئيا لعقد اجتماع للحكومة يوم الإثنين".

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