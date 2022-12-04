الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

أكد الإعلامي أحمد أسامه، أن محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ في اجراءت التحرك من أجل إنهاء أزمة وإيقاف اللاعب.

وتابع أسامه خلال برنامجه الإذاعي"ديربي مع أحمد أسامه" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "اللاعب سوف يحصل على مستحقاته المتأخرة لدى الأهلي، المقدرة بمبلغ 5 ملايين، بالإضافة إلى قيمة عقده هذا الموسم البالغة 10 ملايين جنيه، من أجل تسديدها".

وأضاف أحمد أسامه: "من المقرر أن يقوم محامي كهربا بدفع هذا المبلغ كجزء من الغرامة، ويبدأ في مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، من أجل التأكيد على السداد لنادي الزمالك، والحصول على تأكيد مشاركة اللاعب، مع جدولة باقي الغرامة الموقعة عليه".