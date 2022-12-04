عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتراحات النواب توافق على إنشاء مجمع محاكم بصان الحجر

صدى البلد

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب ، برئاسة النائب عاطف ناصر، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن إنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي مركز ومدينة صان الحجر، في حضور نائب محافظ الشرقية، ومساعد وزير العدل لشؤون المحاكم.

ومن جانبه قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مدينة ومركز صان الحجر يبلغ تعدادها السكاني ٢٥٠ ألف نسمة، لذلك فهم في حاجة ملحة إلى إنشاء مجمع محاكم يخدم المنطقة والمناطق المحيطة، ومباشرة أعمالهم وخدماتهم القضائية بسهولة ويسر.

وطالب "وهدان"، بتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع المحاكم المذكور، لتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات القضائية ، حيث يلجاؤون إلي محاكم خارج المدينة الأمر الذي يمثل عبء عليهم، مطالبا بسرعة إصدار قرار التخصيص للبدء في المشروع الذي ينتظره ربع مليون نسمة

محافظ الشرقية البرلمان مجلس النواب حزب الوفد اقتراح برغبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

بشرى سارة .. بي إن سبورتس تنقل نصف مباريات كأس العالم المتبقية مجانا

النيابة العامة تنفي إحالة المتهمة منة شلبي إلى محكمة الجنايات

6 أندية عربية تشارك.. مفاجأة عن كأس العالم للأندية ومكان إقامتها |تفاصيل

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

ترشيحاتنا

مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية: الحكومة الإيرانية لا تعتبر الاحتجاجات "تهديدًا وشيكًا" للبلاد

بشرط واحد.. أمريكا تعلن استعدادها للتفاوض مع روسيا

خلال اختبارات كشف الهيئة.. السيسي للملتحقين بكلية الشرطة: أوصيكم بالعلم والمعرفة

تخطى تيري هنري.. جيرو يصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا |فيديو

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

يتراجع عالميا بشدة.. ما مستقبل الدولار أمام الجنيه|تقارير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاطر غير متوقعة للجلطة على الصحة.. تعرف عليها

هؤلاء الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بـ الفشل الكلوى

طرق غير مكلفة وبسيطة لتزين المنزل في رأس السنة

صاحب الأوسكار.. تفاصيل زيارة المخرج سبايك لي إلى السعودية برفقة ابنه

فيديو

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

سبايك لي: صناع السينما العرب الأقدر على تقديم قضايا تخصهم عبر الأفلام.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب وزيادة 165 جنيها في الجرام.. تغطية خاصة

قسطرة ودعامة.. تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ