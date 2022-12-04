اقتراحات النواب توافق على إنشاء مجمع محاكم بصان الحجر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب ، برئاسة النائب عاطف ناصر، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان وهدان، بشأن إنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي مركز ومدينة صان الحجر، في حضور نائب محافظ الشرقية، ومساعد وزير العدل لشؤون المحاكم.

ومن جانبه قال النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن مدينة ومركز صان الحجر يبلغ تعدادها السكاني ٢٥٠ ألف نسمة، لذلك فهم في حاجة ملحة إلى إنشاء مجمع محاكم يخدم المنطقة والمناطق المحيطة، ومباشرة أعمالهم وخدماتهم القضائية بسهولة ويسر.

وطالب "وهدان"، بتخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع المحاكم المذكور، لتسهيل حصول المواطنين علي الخدمات القضائية ، حيث يلجاؤون إلي محاكم خارج المدينة الأمر الذي يمثل عبء عليهم، مطالبا بسرعة إصدار قرار التخصيص للبدء في المشروع الذي ينتظره ربع مليون نسمة