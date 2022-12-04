خلال اختبارات كشف الهيئة.. السيسي للملتحقين بكلية الشرطة: أوصيكم بالعلم والمعرفة

تفقد الرئيس عبـد الفتـاح السيسـي صباح اليـوم، الأحد، مقر أكاديمية الشـرطة، كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالاكاديمية، حيث كان في اسـتقباله، اللواء محمود توفيـق وزيـر الداخليـة، وعـدد مـن قيـادات أكاديميـة الشـرطة ووزارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، آخذاً في الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية فى السهر على حماية امن المواطنين.

ودار حوار مفتوح بين الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والاقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجه الدولة من تحديات متنوعة، حيث أوصاهم الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام ليشكلوا حائط صد منيعا بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية ضد كافة التحديات التي تشاهدها الدولة المصرية.

وشدد ضرورة ان يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر بإعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لإجتياز مرحلة الإختبارات لينالوا شرف الإلتحاق بوزارة الداخلية.