تناقض كبير.. الكشف عن تفصيل مثير للجدل من لقاء بايدن وماكرون

قالت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية، إن السخاء المفرط في استضافة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون في أمريكا، لا يعكس طبيعة العلاقات بين واشنطن وباريس.

وأوضحت أن استقبال الرئيس الفرنسي كان رائعا حيث استقبله حرس الشرف الأمريكي بطريقة من القرن الثامن عشر، وبلغت كلفة عشاء الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي نصف مليون دولار.

وقالت “جلوبال تايمز”: "هذا تناقض كبير مع الخلافات بين أمريكا وفرنسا حول مختلف القضايا والانتقادات التي وجهها ماكرون لـ أمريكا قبل الرحلة".

وأضافت: "في الوقت الحالي، العلاقات عبر الأطلسي في حالة أزمة، وليس لدى واشنطن الرغبة أو القدرة على إعادتها إلى مستواها السابق".

ويوجد بين أمريكا وفرنسا خلاف حول قانون خفض التضخم الأمريكي.

كما وجهت أمريكا قبل عام ضربة لفرنسا عندما تراجعت أستراليا، بسبب سياسات بايدن، عن صفقة بمليارات الدولارات مع باريس.