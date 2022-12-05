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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للعائلة السعودية .. سعر ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 |صور

ميتسوبيشي اكسابندر
ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

تحتوي الاسواق السعودية للسيارات على الكثير من طرازات 2023، والتي تختلف من ناحية التصميم الهيكلي، أو التجهيزات الداخلية والفنية، والتي تقدم بالاسلوب الخاص بكل صانع وعلامة تجارية.

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ويبحث الكثير في السوق السعودي عن سيارة تلبي احتياجات العائلة، ومن بين هذه الطرازات هي النسخة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023، والتي تقدم بمقصورة داخلية تتسم بالرحابة مع 7 مقاعد.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

ابرز مواصفات السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

 

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 على ناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة بتقنية الدفع الامامي، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 105 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر.

 

وتتمتع السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بحزمة من التقنيات ومنها، كاميرا خلفية وحساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، بالاضافة إلى خاصية عرض مستوى الاطارات، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

وتحتوي السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 على منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS الخاصة بالحماية، بالاضافة إلى ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي ترفيهي مع مدخل AUX و USB، ومشغل اسطوانات.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

وتضم ايضا السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 مكيف هواء، وبلوتوث، وزجاج كهربائي للابواب الاربعة، ومكيف هواء مع فتحات خلفية، بينما تمتلك من الخارج هيكل بطول 4.475 متر، و 1.750 متر للعرض، و 1.695 متر للارتفاع.

ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 

سعر السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 في السوق السعودي 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 بقيمة قدرها 72.450 ريال عبر فئة واحدة من التجهيزات.

تقنية الفيديو ميتسوبيشي اكسابندر ميتسوبيشي اكسابندر اكسابندر موديل 2023 ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023

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