النقابة تناشد وزارة الصحة بوضع آلية محددة لحفظ كرامة الصيدلي

قال الدكتور محفوظ رمزى ، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة ، إن الصيدلي يتعرض لضغوط نفسية غير طبيعية متمنياً القيام بدورنا الطبيعي كـ أى صيدلي في العالم ، مضيفاُ :" اريد ان أودى الخدمة الدوائية بآمان دون المساس بالصيدلي ".

وأضاف " رمزى " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأحد ، أن هناك كثير من التسأءلات فى الشارع المصري تجاه الدكتور الصيدلي وتخوف شديد من القيادم بدورة الطبيعي ، مشيرا الى أن الاجراء الطبي الذي يعملة الصيدلي يفعلة مجاناً مشيرا الى أن الصيدلي في امريكا من حقة التعديل فى الروشتة ويعدل فى تركيبات الدواء .

وأشار" رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة" الى أن الحل الامثل تكوين لجنة من نقابة الصيادلة بالتنسيق مع وزارة الصحة للنقاش ووضع آلية محددة لحل يرضي جميع الاطراف وحفظ كرامة الصيدلي وحقة فى تأدية عملة دون خوف وفي آمان كامل .

وأعرب " رمزى" عن إمنياتة بمشاركة النقابات الفرعية مع نقابة الصيادلة الى جانب وزارة الصحة لوضع آلية محددة لحفظ حقوق الصيدلي وكرامتة ولابدم من اعطاء الحق من ناحية الصيدلي تحت حق نقابي ، مشيرا الى أن هناك بعض الصيادلة ترفض اعطاء الحقن رغم أن الخوف من الحقن قبل اختبار الحساسية ، حيث أن كل اختبارات الحساسيية ليس لها اساس علمى محدد وتتم على مادة علمية ليست موجودة فى مصر من الاساس .