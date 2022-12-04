IBM مصر: توفير منصة لطلاب الجامعات والخريجين لتأهيلهم لسوق العمل ووظائف المستقبل

قالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، إن الشركة عملت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في عدة مبادرات مثل مبادرة "حياة كريمة"، حيث وفرت شركة IBM مصر منصة لطلاب الجامعات والخريجين في القرى والمحافظات، لتأهيلهم لسوق العمل وظائف المستقبل.

وتابعت "عباس"، خلال حوارها مع برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن شركة IBM مصر قامت بإعداد منصة أشبال مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لخلق برامج للأشبال، من مرحلة المدرسة لكي يكون الطلاب قادرين على اكتساب الخبرات الرقمية في وقت مبكر.

خدمة استراتيجية

ولفتت إلى أن الشركة تعمل على خدمة استراتيجية الدولة في 2030 سواء من ناحية تحقيق التحول الرقمي أو التنمية المستدامة خلاف فترة وجيزة، وتعمل الشركة أيضًا على تأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة، لأن هذا لا يخدم السوق المصري فقط، ولكن السوق الإقليمي والعالمي أيضًا.

