مظاهرات في المغرب للتنديد بغلاء المعيشة

خرج آلاف المحتجين في العاصمة المغربية الرباط ، الأحد ، في مسيرة تندد بـ 'غلاء المعيشة' وسط تصاعد التضخم وتزايد السخط الاجتماعي.

وهتف الحشد الذي قدره الصحفيون بحوالي ثلاثة آلاف شخص 'الناس يريدون أسعارا أقل ..' وهو أكبر تجمع من نوعه في الأشهر الأخيرة.

وقال يونس فراتشين منسق مجموعة الأحزاب السياسية والنقابات اليسارية التي نظمت المظاهرة في الجبهة الاجتماعية المغربية 'جئنا للاحتجاج على حكومة تجسد زواج المال والسلطة ايضا".

وتجمع الناس من جميع أنحاء المغرب للاحتجاج، الذي دعا أيضا لتسليط الضوء على قضايا العديد من المدونين والصحفيين المسجونين.

وقالت المفوضية العليا للتخطيط الحكومية في تقرير حديث لها ، إن التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19 والتضخم ، عادت مستويات الفقر إلى ما كانت عليه في عام 2014.

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين 7.1 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الناجم جزئيا عن الجفاف الشديد الذي أصاب المزارعين.

في مواجهة الاحتجاجات الأخيرة ، شجع رئيس الوزراء عزيز أخنوش مؤخرًا على توسيع التغطية الطبية ، حيث التحق أكثر من 10 ملايين مغربي من ذوي الدخل المنخفض في الأسابيع الأخيرة.