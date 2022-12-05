IBM مصر: نسعى لتحقيق الاستدامة من خلال 3 محاور.. فيديو

قالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، إن الشركة كانت شريكًا تكنولوجيا لمصر في قمة المناخ "كوب 27" لأول مرة، وهذا كان شيئًا مميزًا للغاية، مشيرة إلى أن الشركة لديها استراتيجية واضحة في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال بناء استراتيجية للمؤسسات لكي تحقق التنمية المستدامة.

وتابعت "عباس"، خلال حوارها مع برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شركة IBM مصر لديها التزام نحو البيئة منذ أكثر من 50 عامًا.

برنامج الأمم المتحدة

وأشارت إلى أن الشركة تدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي يعمل على الحفاظ على البيئة، وفي هذا الإطار أعلنت الشركة في قمة المناخ عن برنامج لتسريع الاستدامة، من خلال مساعدة المؤسسات على تحقيق التنمية المستدامة من خلال التكنولوجيا.

ولفتت إلى أن الشركة تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال 3 محاور، فالمحور الأول يخص البيئة حيث تقدم خدمات استشارية للمساعدة في تحقيق التنمية الصديقة للبيئة، والثاني دعم الفئات المهمشة في المجتمع، والثالث يتمثل في العمل بالأخلاقيات.