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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.. التسجيل بالدورات التدريبية عبر هذا الرابط

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام اغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر نوفمبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

 

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه قد  نظمت كلية العلوم جامعة حلوان ، ندوة بعنوان الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي ، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة ، و الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية، و ريادة  الدكتور أيمن موريس وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، وإشراف الدكتور أمير اسماعيل منسق لجنة مكافحة الفساد بالكلية.

وألقت الندوة للدكتورة رانيا الليثى مدرس الكيمياء الحيوية ومدرب معتمد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس و رئيس معيار المصداقية والأخلاقيات .

وأوضح  الدكتور عماد ابو الدهب، أن كلية العلوم تهتم بشكل موسع بالندوات العلمية التي تبني شخصية الطالب وتعلمه كيف يكون شخص ايجابي وفعال بالمجتمع يتحلى بالأخلاق الحميدة.

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