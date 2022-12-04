تعرف على تفاصيل محور أبوذكري.. طوله 50 كم ويتكون من 16 حارة مرورية

قال الدكتور وائل بخيت، أستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والمشرف على تنفيذ الطرق بمشروع محور أبوذكري، إن مشروع محور أبوذكري بذل فيه مجهود كبير من عدد كبير من العاملين، والجميع عمل بمنتهى الإخلاص والتفاني ليظهر بهذا الشكل المشرف.

وأضاف "بخيت"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن محور أبوذكري بطول 35 كم، وكان يتكون في الماضي من 6 حارات مرورية وتوسع ليكون 18 حارة، وجاري العمل في المرحلة الثانية بطول 16 كم بنفس العرض، للامتداد غربا إلى مدخل مدينة برج العرب القديمة، بمعدل تنفيذ 50%.

وأشار إلى أن طول المحور الإجمالي 50 كم وسيمثل نقلة حضارية مختلفة تماما، لأنه سيسهل الحركة المروية في غرب الإسكندرية ويربط ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة بالمناطق الصناعية ببرج العرب الجديدة بشكل مباشرويساعد في التنمية العمرانية بمنطقة غرب الإسكندرية، نظرا لأن هذه المسافة كان تستغرق العبور منها ساعة لكن الآن في أقل من نصف ساعة يمكن العبور منها.