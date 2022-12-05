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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. الانتهاء من تصوير مسلسل بنون لـ هاني عادل

هاني عادل
هاني عادل

يستعد صناع مسلسل بنون، للفنان هاني عادل، للانتهاء من التصوير اليوم الاثنين، وذلك بصحبة عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة بسنت شوقي ومحمود حجازي .


وصرح المنتج مصطفى يوري، أن مسلسل بنون يضم عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم، هاني عادل، بسنت شوقي، محمود حجازي، هيا فياض، يارا عزمي، رشا بن معاوية.

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ومحمد نبيل، رانيا الملاح، مريم سعيد صالح، ميريت عمر الحريري، محمد حسيب، والعمل من تأليف محمود محرم ورفيق القاضي وقصة أسامة حسام الدين، وإخراج أسد فولادكار.

 

وكشف عن قصة العمل حيث تدور أحداثها في إطار جريمة تشويقي، ومكون من 6 حلقات كل حلقة مكون من 30 دقيقة، ومن المقرر الانتهاء من تصوير العمل خلال الفترة المقبلة.

بنون مسلسل بنون محمود حجازي الفنانة بسنت شوقي رانيا الملاح

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