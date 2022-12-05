الشهر العقاري: إقبال كبير على الفترة المسائية في 44 فرع توثيق من فروع المصلحة

قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري إن المنظومة تشهد ثورة حقيقية في عمليات التطويرة أخرها مبادرة الفترة المسائية لعمل فروع الشهر العقاري في نحو 44 فرعا ولاقى ذلك إقبالاً جماهرياً هائلاً.



وكشف خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة ON: أن الفترة المسائية تكون الرسوم زيادة نظير تكلفة التشغيل وعمل الموظف وأنه تقرر صرف حافز للعاملين في المصلحة في الفترة المسائية بواقع 25 جنيهاً لكل معاملة وهو أمر لاقى إستحساناً من العاملين وإقبالاً على الفترة المسائية من قبل موظفي الشهر العقاري.



وبدأ 44 فرع توثيق تابع لمصلحة الشهر العقارى فى 20 محافظة، مساء السبت العمل خلال فترة مسائية من 5 مساءا وحتى 9 مساءا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرا ًعلى المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.