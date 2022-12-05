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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الشهر العقاري: إقبال كبير على الفترة المسائية في 44 فرع توثيق من فروع المصلحة

أرشيفية
أرشيفية

 قال جمال ياقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري إن المنظومة تشهد ثورة حقيقية  في عمليات التطويرة أخرها  مبادرة الفترة المسائية  لعمل فروع الشهر العقاري في نحو  44 فرعا ولاقى ذلك إقبالاً جماهرياً هائلاً.

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بالأسماء والأماكن .. إطلاق خدمة توثيق الشهر العقاري فترة مسائية بـ 44 فرعًا

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بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشهر العقاري من خلال مقار المصرية للاتصالات


وكشف خلال تصريحات تليفزيونية على شاشة  ON: أن الفترة المسائية تكون الرسوم زيادة نظير تكلفة التشغيل وعمل الموظف وأنه تقرر صرف حافز للعاملين في المصلحة في الفترة المسائية بواقع 25 جنيهاً لكل معاملة وهو أمر لاقى إستحساناً من العاملين وإقبالاً على الفترة المسائية من قبل موظفي الشهر العقاري.

 
وبدأ 44 فرع توثيق تابع لمصلحة الشهر العقارى فى 20 محافظة، مساء السبت العمل خلال فترة مسائية من 5 مساءا وحتى 9 مساءا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمواصلة فتح وتشغيل فروع توثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية تيسيرا ًعلى المواطنين، وتلبية الاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات الرئيس الشهر العقاري رئيس مصلحة الشهر العقاري مصلحة الشهر العقارى فرع توثيق

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