استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

استشهد صباح اليوم الاثنين، شاب وأصيب ستة آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، واثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى استشهاد شاب بعد اصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب ستة اخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يزن يوسف حسن فرارجة (24 عاما)، والشقيقين عدي (24 عاما)، ومعاذ عصام أبو نصار (27 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.