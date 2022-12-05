شركتان تنصبان على راغبي السفر للخارج بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط القائمين على إدارة (2) شركة بنطاق محافظة الجيزة (شخصين - مقيمان بمحافظة الجيزة) لارتكابهما مخالفات مالية وقانونية وإتخاذ هما من مقر الشركتين وكـراً لمزاولة نشاطــهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم.

وأمكن الاستدلال على (أحد الأشخاص – سيدة ) من ضحايا المتهمين وبسؤالهما قررا بقيام المذكوران والاستيلاء منهما على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهما ولأقاربهما بإحدى الدول - على خلاف الحقيقة- .

بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.