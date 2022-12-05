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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عرض النسخة المرممة لفيلم خلي بالك من زوزو بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

صدى البلد

حرص الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي علي حضور عرض النسخة المرممة من فيلم "خلي بالك من زوزو"، والذي قام ببطولته مع النجمة سعاد حسني، بسينما الشاطئ ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى بمدينة جدة، وقام باستقباله محمد التركي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

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وأكد الفنان حسين فهمي أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي أحدث حالة كبيرة من الحراك الفني والثقافي في المملكة العربية السعودية، معرباً عن سعادته بإعادة عرض النسخة المرممة من فيلم "خلي بالك من زوزو" احتفالاً بمرور نصف قرن على إنتاجه، وعرضه ضمن برنامج كنوز البحر الأحمر بدعم من مؤسسة المهرجان بعد ترميم الفيلم في مصر بمدينة الإنتاج الإعلامي، وتوجه بالشكر لشركة ART التي ساهمت في ترميمه.

وعبر الفنان حسين فهمي عن سعادته بمشاعر الود والمحبة التي يكنها الشعب السعودي لكل ما هو مصري، مشيدا بعمق وقوة العلاقات بين الشعبين والبلدين.

كما حرص أيضا علي حضور عرض الفيلم الفنانة يسرا والفنانة لبلبة والمخرجة إيناس الدغيدي، والفيلم من تأليف صلاح جاهين، وإخراج حسن الإمام، وشارك في بطولته تحية كاريوكا، وسمير غانم، وشفيق جلال.

"خلي بالك من زوزو" تم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وتدور أحداثه من خلال الفتاة الجامعية "زينب عبد الكريم" التي تحصل على لقب الفتاة المثالية وتطمح لاستكمال تعليمها لتشق طريقها بعيداً عن مهنة والدتها الراقصة في شارع محمد علي، وترتبط "زوزو" بقصة حب مع المخرج "سعيد خالد"، المنتمي لطبقة راقية، وتعيش صراعاً نفسياً بين شخصيتي "زينب" الطالبة الجامعية، و"زوزو" ابنة شارع محمد علي.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قام بترميم اثنين من كنوز السينما العربية وهم فيلم "خلي بالك من زوزو"، وفيلم  "غرام في الكرنك"، بعد انقضاء 50 عامًا على انتاجها، استكمالاً لمهمة الحفاظ على تاريخ وإرث السينما العربية من النسيان.

الجدير بالذكر أنه تم انطلاق مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي  في 1 ديسمبر وسيستمر حتى 10 ديسمبر، ومن المقرر تقديم مجموعة من الحفلات الموسيقية بجانب برامج الأفلام التي يعرضها المهرجان. وستقام جميع الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق على كورنيش الحمراء.

 ويعرض للمخرج سبايك لي الحائز على جائزة الأوسكار، واحد من أشهر وأبرز أفلامه اليوم، وهو " Malcolm X"، قبل مغادرته للبحر الأحمر مساء اليوم، في زيارة خاطفة إلى المملكة العربية السعودية، بعد تقديم ماستر كلاس خاص لعدد من صناع السينما عن تجربته الإخراجية على مدار سنوات طويلة. 

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