سبايك لي: مهرجان البحر الأحمر فرصة كبيرة لدعم المواهب وسوف أعود له مرة أخرى

أكد المخرج الكبير سبايك لي، أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي فرصة كبيرة بدعم المواهب الواعدة، مشددا على أهمية المهرجانات حول العالم في تقديم الأفلام للجمهور على شاشة كبيرة في عصر انتشار المنصات الرقمية.

سبايك لي

وأشار صاحب جائزة الأوسكار انه يعمل حاليا على مشروع وثائقي لذا عليه العودة سريعا إلى أمريكا ولكنه فخور بما تنجزه المملكة العربية السعودية في مجال السينما ويعتقد أنه سوف يعود لها مرة أخرى.

تصريحات سبايك لي جاءت خلال ندوة خاصة أقيمت له خلال فعاليات الدورة الثانية من البحر الأحمر السينمائي تحدث فيها عن ارتباطه بالرياضة بشكل كبير، وحضرها عدد كبير من الصحفيين العرب والأجانب.

المهرجان يقدم باقة متنوعة من أحدث وأهم الإنتاجات العربية والعالمية ولاسيما السعودية، ويضم 11 برنامجًا، يشمل نخبة من أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية والتفاعلية، العربية والعالمية، للمشاهدين السعوديين، والعالم أجمع، على حد سواء.

مسابقة البحر الأحمر

تُقدّر المسابقة الطرح السينمائي المختلف، وتضمّ الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك، جنبًا إلى أفلام جريئة ومبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة من جميع أنحاء آسيا وإفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة للفوز بجوائز المسابقة السخيّة.

مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير

تضمّ أفلاماً لا تزيد عن 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء كانت روائية أو وثائقية.

وتقدّر المسابقة الطرح السينمائي الآسر والمبتكر والمتنوّع على شكل فيلم قصير، حيث تُعتبر المسابقة مساحة هامّة لاكتشاف الجديد والتعرّف على الجيل الجديد من مبدعي الأفلام الروائية والوثائقية وأفلام التحريك.

سينما السعودية الجديدة

تضم أفلام روائية ووثائقية سعودية من مخرجي موجة السينما الجديدة، تعكس ملامح السينما المحلية وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، يضم البرنامج أفلامًا فنية طويلة وقصيرة.

روائع العالم

يشمل البرنامج إبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة الإخراج ومجموعة من المواهب والنجوم، يضم أيضا مختارات لأهم إنتاجات العام من أفلام مرتقبة، أغلبها تُعرض لأول مرة في العالم العربي.

روائع عربية

تضم باقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلامًا تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول، كما يحتفي هذا البرنامج بالأفلام والشخصيات من قلب السينما العربية.



المهرجان يقدم أيضا عدد من البرامج الموازية المنتظر أن تلاقي ترحيبا من الجمهور والضيف، ومنها، اختيارات عالمية، السينما التفاعلية، كنوز البحر الأحمر، السينما العائلية، رؤى البحر الأحمر، مسلسلات البحر الأحمر.