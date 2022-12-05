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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كوريا الشمالية تطلق 130 قذيفة مدفعية على المنطقة البحرية العازلة بين الكوريتين

صدى البلد

   أطلقت كوريا الشمالية حوالي 130 قذيفة مدفعية على المنطقة البحرية العازلة التي تم تحديدها بموجب الاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقع في 19 سبتمبر 2018 للحد من التوترات الحدودية.
ورصدت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"- إطلاق كوريا الشمالية القذائف المدفعية في البحرين الشرقي والغربي، من مواقع في إقليم كانج وون وإقليم هوانجهيه الجنوبي بدءا من الساعة 2:59 بعد الظهر.


ولففت إلى أنه ردا على ذلك، قام الجيش الكوري الجنوبي بعدة اتصالات تحذيرية تدعو كوريا الشمالية إلى وقف استفزازاتها على الفور، وواصفا إياها بانتهاك الاتفاق العسكري الموقع في 19 سبتمبر عام 2018.


وقالت هيئة الأركان المشتركة "إن إطلاق القذائف المدفعية داخل المنطقة العازلة في البحرين الشرقي والغربي يعد انتهاكا واضحا للاتفاق العسكري"، مضيفة أن الجيش الكوري الجنوبي سيحتفظ بوضع الاستعداد الحازم لحالة الطوارئ مع تتبع ومراقبة تحركات كوريا الشمالية ذات الصلة في ظل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة".


يذكر أن كوريا الشمالية أطلقت حوالي 80 قذيفة مدفعية على المنطقة العازلة في البحر الشرقي في نوفمبر.في ذلك الوقت، أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات "هواسونج-17" و5 صواريخ باليستية قصيرة المدى في نفس اليوم، ردا على التدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وجاء هذا القصف بعد أن فرضت سول وواشنطن وطوكيو عقوبات إضافية ضد الأفراد والمؤسسات المتورطة في برامج التطوير النووي والصاروخي لكوريا الشمالية في 2 ديسمبر، ونشر مكتب محافظة تشوروون، على بعد 71 كيلومترا شمال شرق سول، على موقعه، إعلانا للجيش الكوري الجنوبي سيجري تدريبات لرماية قذائف مدفعية خلال يومي 5 و6.
 

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