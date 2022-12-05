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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرية لفلسطين.. مشجع إنجليزي يصدم قناة إسرائيلية على الهواء| شاهد

صدى البلد

لم يعد حكراً دعم القضية الفلسطينية والهتاف بالحرية لفلسطين على المشجعين العرب في كأس العالم 2022 التي تحتضنها قطر؛ حيث فاجأ مشجعو المنتخب الإنجليزي مراسل قناة إسرائيلية بالهتاف بالحرية لفلسطين أثناء مراسلة كان يقوم بها على الهواء مباشرة.

حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الإثنين  مقطع فيديو لمراسل إحدى القنوات الإسرائيلية كان يأخذ ردود فعل الجماهير الإنجليزية بعد الفوز على السنغال والتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022؛ حيث صدمه مشجع إنجليزي وصرخ: "Free Palestine".


ما قام به المشجع الإنجليزي حظي بإعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين قاموا بإعادة نشر الفيديو، إضافة إلى تعليقات تؤكد على أن "الحق لابد أن يعود لأصحابه"، كما أكدت على مكانة وأولوية القضية الفلسطينية في كأس العالم بقطر.

مقاطعة إسرائيل في كأس العالم 2022
فيما أظهرت مقاطع مصورة محاولة مراسلين إسرائيليين إجراء مقابلات مع مشجعين من دول عربية مختلفة، إلا أنهم كانوا ينصرفون عنهم في اللحظة التي يعرفون فيها أنهم من إسرائيل، وهو ما يؤكد أن إسرائيل فشلت في التغلغل في الشعور الشعبي والثقافي العربي.

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