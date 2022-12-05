استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

استخدم ثوب خطيبته

قدمت مذيعة “صدى البلد” مريم كمال، تغطية خاصة عن حادث مقتل شاب في المحلة الكبرى، و كانت المتهمة الأولى في القضية هي خطيبته بسبب المشاكل الكثيرة التي وقعت بينهما مؤخرا .

و يرصد الفيديو ما أفادت به تحريات الشرطة في القضية، و التي كشفت الكثير من المفاجآت :

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شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، واقعة قتل مرعبة، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا قبل أيام من زفافه داخل عش الزوجية.

وفاضت روح الشاب أمير ياسر، البالغ من العمر 20 عاما، في الحال، ويعمل كهربائي، بعد أن تم تعليقه من رقبته في أحد الأبواب بسلك كهرباء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، بقيام فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بشنق خطيبها المدعو " أمير ياسر" قبل أيام قليلة من زواجهما.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى محل الواقعة، وتم ضبط الفتاة المتهمة واقتيادها إلى ديوان قسم المحلة، حيث نفت الاتهام بقتله، وتم تحرير المحضر وتحويله إلى النيابة العامة، لاتخاذ الاجراءات القانونية وبدء التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

وخلال التحقيقات مع خطيبة المجني عليه، قالت انها كانت تحبه، ودخلت عليه الشقة ووجدته قد شنق نفسه، فحاولت إنقاذه.

كشف شهود العيان من أهل الشارع الذي تقع فيه شقة الزوجية عن مفاجأة أثناء التحقيقات.

وقال احد الجيران، إن العروس الشابة استدعت خطيبها لمنزل الزوجية، لتسوية شجار بينهما قبل عدة أيام، واحتد النقاش بينهما وشاهد الجيران خروج العروس مسرعة، بعد صعود الشاب بأقل من ساعة، ولم ينزل الشاب إلى الشارع.

وأصاف انه بعد صعود الجيران إلى الشقة، وجدوا الباب مفتوحًا والشاب معلقًا فى أحد الأبواب بسلك من رقبته، فتم إبلاغ النجدة.