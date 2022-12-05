عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

استخدم ثوب خطيبته

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

قدمت مذيعة “صدى البلد”  مريم كمال، تغطية خاصة عن حادث مقتل شاب في المحلة الكبرى، و كانت المتهمة الأولى في القضية هي خطيبته  بسبب المشاكل الكثيرة التي وقعت بينهما مؤخرا . 

و يرصد الفيديو ما أفادت به تحريات الشرطة في القضية، و التي كشفت الكثير من المفاجآت :

شاهد الفيديو 

شهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، واقعة قتل مرعبة، حيث أقدم شاب على إنهاء حياته شنقًا قبل أيام من زفافه داخل عش الزوجية.

وفاضت روح الشاب أمير ياسر، البالغ من العمر 20 عاما، في الحال، ويعمل كهربائي، بعد أن تم تعليقه من رقبته في أحد الأبواب بسلك كهرباء، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

مريم كمال مذيعة موقع صدى البلد 

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، بقيام فتاة في نهاية العقد الثاني من عمرها بشنق خطيبها المدعو " أمير ياسر" قبل أيام قليلة من زواجهما.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة إلى محل الواقعة، وتم ضبط الفتاة المتهمة واقتيادها إلى ديوان قسم المحلة، حيث نفت الاتهام بقتله، وتم تحرير المحضر وتحويله إلى النيابة العامة، لاتخاذ الاجراءات القانونية وبدء التحقيقات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته. 

وخلال التحقيقات مع خطيبة المجني عليه، قالت انها كانت تحبه، ودخلت عليه الشقة ووجدته قد شنق نفسه، فحاولت إنقاذه.

كشف شهود العيان من أهل الشارع الذي تقع فيه شقة الزوجية عن مفاجأة أثناء التحقيقات.

وقال احد الجيران، إن العروس الشابة استدعت خطيبها لمنزل الزوجية، لتسوية شجار بينهما قبل عدة أيام، واحتد النقاش بينهما وشاهد الجيران خروج العروس مسرعة، بعد صعود الشاب بأقل من ساعة، ولم ينزل الشاب إلى الشارع.

وأصاف انه بعد صعود الجيران إلى الشقة، وجدوا الباب مفتوحًا والشاب معلقًا فى أحد الأبواب بسلك من رقبته، فتم إبلاغ النجدة.

مريم كمال حادث المحلة الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غادرت المنطقة.. الجيش الإيراني يكشف عن منع المدمرات الأمريكية من دخول الخليج

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

بالجنيه المصري.. أرقام مرعبة بشأن عقد رونالدو مع النصر السعودي| إنفوجراف

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

محلك سر .. الزمالك يصدم كهربا بقرار حاسم فى أزمة غرامة الفيفا

موضوعات متعلقة

قرارات جديدة من وزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة والإعدادية| تغطية خاصة

نشتري ولا نبيع.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. تغطية خاصة

سقوط أمطار بهذه المناطق.. تحذير مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس

مفاجأة في سعر الدولار والذهب يواصل الارتفاع| تفاصيل

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

عاجل .. قرارات وزير التعليم حول امتحانات الثانوية العامة

السعودية تبهر الجميع بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2 /1 في كأس العالم.. فيديو

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس .. قرارات مهمة من وزير التعليم

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ من مارسيل كولر في الأهلي قبل صدام المحلة

43 تريليون ين.. اليابان تقر ميزانية دفاعية ضخمة لمدة 5 سنوات

تطور مقلق.. إسبانيا تعترض 3 طرود دموية قبل وصولها لسفارة أوكرانيا

حالته النفسية سيئة.. النيابة العامة تكشف تفاصيل إنهاء شاب لحياته فى المحلة

حفلة تعذيب داخل حضانة..نيابة الإسكندرية تحقق في واقعة تعدي المديرة على التلاميذ

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة.. الملكة رانيا تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رجل استثنائي يمثل جيل.. الحزن يخيم على السوشيال ميديا بوفاة محمد أبو الغيط

وردتي البيضاء .. آخر رسائل محمد أبو الغيط لزوجته إسراء قبل وفاته

فلسطين حرة.. مشجع إنجليزي يصدم مراسلا إسرائيليا على الهواء| فيديو

فيديو

مشوار مفيد فوزي .. صديق النجوم الذي وصل بين الأجيال

استخدم ثوب خطيبته.. تفاصيل جديدة في واقعة تخلص شاب من حياته بالغربية

أنا مش متجوزة متخافش .. تطورات جديدة في علاقة ندى الكامل وعمر كمال "فيديوجراف"

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاح محور التعمير في الإسكندرية| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ