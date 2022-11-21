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وداعا لنشرة الدواء المطبوعة.. بديل جديد على علب الأدوية

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد” مريم كمال ، تغطية خاصة عن مبادرة الاستغناء عن النشرات الورقية الموجودة داخل عبوة الأدوية، وتوفير النشرات الإلكترونية في الفترة القادمة.  

و يرصد صدى البلد في الفيديو التالي  مبادرة هيئة الدواء المصرية للحد من استهلاك الموارد الطبيعية كالورق، و قرار   هيئة الدواء الاستغناء عن النشرات الورقية الموجودة داخل عبوة الأدوية . 

شاهد الفيديو 

وتتماشى تلك المبادرة مع أهداف قمة المناخ 2022 الذي يهدف إلى استخدام موارد "صديقة للبيئة"، كما أن تلك المبادرة سوف تساعد في الحد من انتشار الأدوية المغشوشة والمقلدة والمهربة من الخارج بالسوق من خلال الباركود الذي سيتم توفيره على العبوات الدوائية.

مذيعة موقع صدى البلد الإخباري مريم كمال 

كشفت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع النشرات الإلكترونية، وإزالة النشرة الورقية من العبوة، بداية عام 2023 وبشكل تدريجي، وقالت هيئة الدواء المصرية، أنه سيتم البدء ببعض المستحضرات المستخدمة في المستشفيات فقط، والتي تكون نشراتها موجهة لمقدمي الرعاية الصحية.

وتقدم النشرة الإلكترونية العديد من المزايا الهامة، وهي "إمكانية وصول المستخدمين إلى أحدث المعلومات المعتمدة، بالإضافة إلى طريقة عرض أفضل للقراءة، وفضلا عن القدرة على البحث في محتوى النشرة للحصول على المعلومات بسهولة، وخاصة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، وكمان مشاركة المعلومات الدوائية بتكلفة أقل وبكفاءة أعلى، وأيضا توفير الموارد المستخدمة في الطباعة.

 

 

 

مريم كمال علبة الدواء نشرة الدواء النشرة الداخلية باركود علب الدواء

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