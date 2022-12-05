3 وفيات واشتعال سيارة.. ننشر الصور الأولى لحادث تصادم مروع بكفر الشيخ

شهد الطريق الدولي الساحلي بمحافطة كفر الشيخ، مساء اليوم، الإثنين، حادثاً مروعاً، راح ضحيته 3 أشخاص، وأصيب 3 آخرون، إثر اصطدام سيارة «تمناية» مع أخرى «تريلا» نقل على جانب الطريق بنطاق مركز بلطيم، ما أدى إلى اشتعالها.

هرعت سيارات الإسعاف والشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادث على الفور، وجرى السيطرة على الحريق تماماً، ونقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى بلطيم النموذجي لقربه من الحادث، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية التي تأثرت قليلاً بالحادث.



وفي سياق متصل، وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الإثنين، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتقديم كافة الرعاية الطبية، بمستشفى بلطيم النموذجي، للمصابين الـ 3 في حادث تصادم سيارة مع سيارة نقل على جانب الطريق الدولي الساحلي

3 وفيات.. ننشر أسماء مصابي وضحايا حادث الطريق الدولي في كفر الشيخ

وأسفر حادث تصادم سيارة مع أخرى نقل بالطريق الدولي بمحافطة كفر الشيخ، مساء اليوم، عن مصرع إنجي.إ.إ، 45 سنة، ساندي.ا.ش، 7 سنوات، ومها.م.ع، 7 سنوات.

كما أصيب، خلال هذا الحادث المفجع، كل من : سمر .ا.ش، 14سنة، بكسر في القدمين وكدمات متفرقة بالجسم، وسما .ا.ش، 9 سنوات، بكسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وعماد ي.م، 23 سنة، بكسر بفقرات الرقبة وحروق متفرقة بالجسم.

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