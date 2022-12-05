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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

69 إصابة و5 وفيات في 24 ساعة.. كورونا يضرب إيران

إيران
إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 69 إصابة، و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

وأضافت في بيان، اليوم الاثنين، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بـ فيروس كورونا، أن اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في إيران، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و559 الفا و924 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و645 حالة.

كما نوّه البيان بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و335 الفا و330 شخصا، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليون و77 الف و37 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

ايران وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الصحة الإيرانية كورونا

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