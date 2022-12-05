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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير سياسيات دولية: أمريكا المستفيد الوحيد من أزمة روسيا وأوكرانيا

أشرف سنجر
أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسيات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، إنه إذا خلت المنطقة من السياسة الأمريكية يعطي الفرصة لقوة أخرى أن تملأ الفراغ وهي الصين أو ورسيا، لافتا إلى أن الإدارة الأمريكية تهدف لأن لا تكون منطقة الشرق الأوسط ساحة مفتوحة أمام الصين، ويمثل الأمر تحديا كبيرا للقمة الصينية الخليجية العربية.

وأوضح «سنجر» خلال استضافتة ببرنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الأمريكين وقفوا في التصويت على قرارات الأمم المتحدة بأن من لا يقف معهم فهو يقف مع الإرهاب، وأصبحت استراتيجيته تقوم على محاصرة الصين وروسيا، لافتا إلى أن هناك سيناريو الأزمة الروسية الأوكرانية يتضمن عدة وجهات نظر حول التحرك، والشتاء سيكون معوقا لأن الروس لم يقدموا انطلاقات كبيرة خلال الفترة الماضية بل يعدوا أنفسهم للانسحاب من بعض المدن الأوكرانية.

وأشار أشرف سنجر إلى أن الأمريكين استفادوا من الأزمة ردع الصين بشأن تايون، وأعادوا الأوروبين بالتهديد، لافتا إلى أن الاستراتيجية الأمريكية نجحت في إدارة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتعمل حاليا بمبدأ الصديق وقت الشدة وتتعاون مع الدول الأوروبية التي تتفق معاها في مصالحها.

وأكد خبير السياسيات الدولية لقطاع أخبار المتحدة، أن أمريكا استفادت من الأزمة الروسية الأوكرانية في تسعير البترول، وأن تنطلق قرارات الأمن من واشنطن وليس من أوروبا، لافتا إلى أن روسيا يجب أن تحكم في الأزمة باستنزافها وأن تكون درسا واضحا أمام الصينين.

السياسة الأمريكية الصين وروسيا الشرق الاوسط الادارة الامريكية منطقة الشرق الأوسط

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