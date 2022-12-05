كولر يخطر إدارة الأهلي بطلب عاجل لاستمرار تحقيق نتائج جيدة

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي طلب ضم 4 صفقات جديدة في شهر يناير، مشيراً إلى أن استمرار النتائج الجيدة لابد من دعمه بمجموعة لاعبين جدد.



وقال شبانة خلال تصريحات تلفزونية: "كولر طلب التعاقد مع مدافع قوي قادر على بداية اللعب، في ظل عدم قدرة رامي ربيعة وياسر ابراهيم على ذلك، يجب أن ييعلم الثنائي ان حراس المرمى الآن بدأوا يقومون بصناعة اللعب من أمام المرمى، والمدافع الذي لا يمتلك تلك الميزة سيعاني بشدة في صفوف الفريق".



وواصل: "الأهلي كان يُعاني في غياب عبدالمنعم ومتولي، والأخير إصاباته كثيرة ومن الصعب الاعتماد عليه طول الوقت".



وتابع شبانة: "كولر أيضا طلب ضم لاعب وسط قوي، بالإضافة إلى مهاجم وجناح أيسر من خارج مصر".

مران الأهلي..

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمرانه صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش؛ استعدادًا ‏لمباراة غزل المحلة التي تقام بعد غد الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الأسبوع ‏السادس في بطولة الدوري الممتاز.‏



وقبل المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين للتأكيد على عديد من النقاط الفنية والخططية قبل السفر إلى المحلة.‏



وعقب المحاضرة خاض الفريق فقرة بدنية قوية في بداية المران، قبل أن يستأنف تدريبات الكرة، والتي ‏حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق العديد من الجوانب الفنية.‏



هذا واستأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس لمدة 24 ساعة.



وكان الأهلي قد حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2/1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب ‏الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية وطلائع الجيش

