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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البرازيل تكتسح تريند تويتر عقب الفوز على كوريا.. ومغردون: نكهة كأس العالم

جانب من مباراة البرازيل
جانب من مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية

تأهل منتخب البرازيل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ16.

وتصدر هاشتاج “البرازيل” التريند الأول، عبر قائمة الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل جماهير كرة القدم علي فوز البرازيل علي كوريا الجنوبية، وتأهلها لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، كالاتي:

وتأهل منتخب البرازيل لربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره العريض على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف، في دور الـ16.

هدف البرازيل الأول جاء في الدقيقة السابعة عن طريق فينيسيوس جونيور من متابعة لتمريرة رافينيا، ليمنح منتخب بلاده التقدم.

وأشار الحكم لاحتساب ركلة جزاء بسبب وجود خطأ لصالح ريتشارليسون في الدقيقة 12، ليتولى نيمار تنفيذها بنجاح، مسجلًا ثاني أهداف البرازيل.

وتصدى أليسون بيكر ببراعة لتسديدة هوانج إن بيوم من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17.

أما هدف البرازيل الثالث فجاء في الدقيقة 29 عن طريق ريتشارليسون من متابعة لتمريرة تياجو سيلفا بعد جملة تكتيكية رائعة.

وجاء هدف البرازيل الرابع، عن طريق لوكاس باكيتا في الدقيقة 36 بتسديدة على الطائر من متابعة لعرضية فينيسيوس جونيور.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية وسيطرة البرازيل، وكانوا قريبين من تعزيز النتيجة في أكثر من مناسبة، لكنهم قوبلوا ببراعة من سيونج جيو حارس مرمى كوريا.

واستطاع سيونح-هو بايك، تسجيل هدف حفظ ما الوجه لـ كوريا بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 76، لكنه لم يؤثر على انتصار البرازيليين وعبورهم لدور ربع النهائي.

وبذلك تأكد مواجهة البرازيل لـ كرواتيا في ربع النهائي، بعد انتصار الأخيرة على اليابان بركلات الترجيح.

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