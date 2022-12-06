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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أسماء جلال تتصدر تريند تويتر.. والمغردون يشيدون بدورها في مسلسل الغرفة 207

أسماء جلال
أسماء جلال

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنانة “أسماء جلال” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدورها في مسلسل “الغرفة 207”.

وتصدر أسم الفنانة “أسماء جلال” قائمة الأكثر تداولًا عبر"تويتر"، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا علي دور أسماء جلال في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”، كالاتي:

يذكر أنه شاركت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل الغرفة ٢٠٧، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أسماء جلال كضيفة الشرف للحلقة الثامنة من مسلسل الغرفة ٢٠٧، وتألقت في مشهد يرجع لحقبة زمنية قديمة وجسدت شخصية كليوباترا.

وتقوم الفنانة أسماء جلال الآن بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بشخصية "أمل"، وهي شخصية مذبذبة بعض الشيء، وقصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي.

ويشارك في بطولة العمل كل من مي عمر، وهشام ماجد، ومايان السيد، وهنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق، ومأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

الفنانة أسماء جلال اسماء جلال مسلسل “الغرفة 207” الغرفة 207 الغرفة ٢٠٧

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