أسماء جلال تتصدر تريند تويتر.. والمغردون يشيدون بدورها في مسلسل الغرفة 207

حلت الفنانة أسماء جلال ضيفة في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”، ودشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنانة “أسماء جلال” عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك للإشادة بدورها في مسلسل “الغرفة 207”.

وتصدر أسم الفنانة “أسماء جلال” قائمة الأكثر تداولًا عبر"تويتر"، وجاءت تعليقات رواد السوشيال ميديا علي دور أسماء جلال في الأحداث الأخيرة من مسلسل “الغرفة 207”، كالاتي:

اسماء جلال ف غرفة ٢٠٧ الحلقة التامنه خلتني احبها اضعاف مضعفه لحبي ليها ف العادي ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🫶🏻 — Aya_R_3bdullbaqi 🦉 (@Aaya_Raafat) December 5, 2022

عايزه اقول ان اسماء جلال كانت قمر اوي في حلقه انهارده حقيقي.❤️ — Basmala (@Basmalaghareeb_) December 5, 2022

يذكر أنه شاركت الفنانة أسماء جلال، صورة جديدة لها من كواليس مسلسل الغرفة ٢٠٧، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت أسماء جلال كضيفة الشرف للحلقة الثامنة من مسلسل الغرفة ٢٠٧، وتألقت في مشهد يرجع لحقبة زمنية قديمة وجسدت شخصية كليوباترا.

وتقوم الفنانة أسماء جلال الآن بتصوير فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بشخصية "أمل"، وهي شخصية مذبذبة بعض الشيء، وقصتها فيه مع الفنان محمد الشرنوبي.

ويشارك في بطولة العمل كل من مي عمر، وهشام ماجد، ومايان السيد، وهنا الزاهد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد صادق، ومأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم لمحمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.