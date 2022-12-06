لؤي وريهام عبدالحكيم يقدمان حفلا بموسم الرياض.. طرح التذاكر اليوم

يستعد كل من لؤي وريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائى ضمن فعاليات موسم الرياض المقامة حاليًا بالرياض وبالتحديد يوم ١٠ من شهر ديسمبر الحالي. حفل لؤي وريهام عبد الحكيم



ومن المفترض أن يقدم الثنائى مجموعة متنوعة من أشهر أغانيهم القديمة والجديد بقيادة الموسيقار نادر عباسي وفرقته الموسيقية.



وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن بدء طرح تذاكر الحفل ابتداء من مساء اليوم الثلاثاء، من خلال الموقع الرسمي لفعاليات موسم الرياض وتضمن التذاكر ثلاث فئات مختلفة.

حفل ريهام عبد الحكيم فى دار الأوبرا





تحيي الفنانة ريهام عبد الحكيم حفلا غنائيا بدار أوبرا دبي منتصف شهر ديسمبر المقبل تقدم من خلاله مجموعة متميزة ومختارة من أغانى الراحلة شادية وفايزة احمد ونجاة الصغيرة بقيادة المايسترو أحمد طه تحت عنوان عودة للزمن الجميل بأوبرا الملك فاروق.

ويقام الحفل فى إطار العلاقات المتبادلة بين مصر والإمارات ومرور ٥٠ عاما على هذا التعاون فى شتى المجالات.

وسوف يتم تكريم عدد من نجمات الفن الذين أثروا الحياة الفنية بأعمالهم وإبداعاتهم المتميزة وعلى رأسهم الفنانة القديرة سميحة ايوب وصفية العمرى وسوسن بدر وبوسي ولبلبة والإعلامية بوسى شلبي وتستمر هذه الفاعلية ٣ ايام فى الفترة من ١١ وحتى ١٤ من شهر ديسمبر المقبل.

لؤي يعود لإحياء الحفلات

وتعتبر هذه الحفل عودة قوية للمطرب لؤي والذى اختفى عن الأضواء لفترة طويلة ، وهو ما جعل عدد كبير من جمهوره فى انتظار حفلته القادمة لمشاهدة مرة أخرى على المسرح بعد فترة طويلة من الغياب.