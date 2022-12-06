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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

الطماطم بـ 5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر

صدى البلد

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، ارتفاعا كبيرًا إذ تراوحت أسعار الطماطم بين 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، والبصل ارتفع إلى 10 جنيهات ، والباذنجان العروس والأبيض والبطاطس 10 جنيهات ، والفلفل الرومي 15 جنيها ، والفلفل الحامي 12 جنيها، والخيار 12 جنيها بسوق التجزئة.

 

ووصل سعر الفلفل الحامي 5 جنيهات، والليمون 8 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والخيار 6 جنيهات،والباذنجان 5 جنيهات، والقلقاس 4 جنيهات.

 

وسعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والبروكلي 12 جنيها للواحدة ، والقرنبيط 5 إلى 10 جنيهات،والكرنب الأحمر ، والأبيض 5 جنيهات، والسبانخ 12 جنيها للكيلو ، والكرنب 15 جنيها للواحدة.

 

ووصل سعر البطاطا إلى 3.5 جنيه، والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير جنيه ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 12 جنيها ،والفلفل الألوان 25 جنيها،والباذنجان الأبيض 10 جنيهات، والباذنجان الملون 10 جنيهات ،والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 8 جنيهات ، والخيار الصوب 12 جنيها.

 

ووصل سعر البصل الأحمر إلى 8 جنيهات ،والبصل الأصفر 10 جنيهات،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها، والقثاء 6.5 جنيه، والفلفل الرومي 15 جنيها، والكوسة 5 جنيهات إلى 8 جنيهات،البطاطس 8 جنيهات إلى 12 جنيها،والقلقاس 8 جنيهات،ورق العنب 60 جنيها، وسعر الباذنجان الرومي 10 جنيهات،والجزر 12 جنيها ،والملوخية جنيهين ونصف، والليمون 15 جنيها، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها.

 

أسعار الفاكهة اليوم:

 

وصل سعر البرتقال اليوسفي إلى 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، والجوافة 10 جنيهات ،والرمان 10 إلى 12 جنيها،الموز الجبلي 12.5 إلى 17.5 جنيه، والموز المستورد 20 جنيها،والعنب البلدي 10 جنيهات ،والعنب الكرمسون 20 جنيها.


وسجل سعر التفاح الأصفر 20 جنيها، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،والتفاح الأحمر تراوح من 25 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 30 جنيها ،والأفوكادو 80 جنيها ،والخوخ المستورد 20 جنيها ،والكمثرى 17 جنيها.

ووصل سعر التفاح الأخضر  إلى20 جنيها إلي 40 جنيها ،والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها، وسعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 25 إلى 30 جنيها،والعنب الكرمسون بـ 20 جنيها ،الكنتالوب 10 جنيهات إلى 12 جنيها،والشمام 10 جنيهات ،والبطيخ 30 جنيهات للواحدة على الأقل.


 

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