التضامن الاجتماعي تواصل حملة امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار بالغربية.. فيديو

تحت شعار "امسكوا طرف الخيط وشاركوا في القرار".. دشنت وزارة التضامن الاجتماعي حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، في عدد كبير من محافظات الجمهورية، وواصلت وزارة التضامن الاجتماعي جهودها في الحملة داخل محافظة الغربية وتحديدًا بمركز بسيون.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بتنظيم يوم خاص بالمبادرة مع رجال وسيدات مركز بسيون، لمناقشة أنواع العنف المختلفة، وطرق التصدي لها، وذلك عن طريق الفقرات التثقيفية المختلفة، ومحاكاة الواقع بشخصيات تمثيلية في عرض مسرحي.

وقال أحمد عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، أن الحملة تأتي ضمن أنشطة برنامج "وعي" التابع لوزارة التضامن، لالقاء الضوء علي كافة أشكال العنف ضد المرأة، وحث المرأة علي مواجهة العنف التي تتوجه له من قبل أي إتجاه.

وتابع أنه للرائدات الاجتماعيات داخل المحافظة، تأثير كبير في تدشين الحملة، من خلال عقد ندوات تثقيفية لدعم مناهضة قضايا العنف، والتعريف بحقوق المرأة وحثهن علي المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصهن في كافة مجالات الحياة.

وأشار الدكتور أحمد النحراوي، رئيس قسم الأسرة والطفولة ومنسق الحملة بمركز بسيون، أن الحملة لا تتضمن العنف ضد المرأة فقط، بل تتضمن مناهضة العنف بشكل عام وذلك يقع علي العنف ضد ذوي الاحتياجات الخاصة، فيعد التنمر شكل من أشكال العنف، وهو ما يجب مناهضته والتصدي له.

وعقب محمد بسيوني، رئيس قسم الرقابة والمتابعة بإدارة بسيون، أنه من ضمن أشكال العنف؛ العنف ضد كبار السن والذي قد يأتي لفظيًا أو جسديًا، ويجب مناهضة هذا النوع من العنف وتقدير كبار السن والتعامل معهم بالمعاملة الحسنة الطيبة، فكافة أنواع العنف يجب مناهضتها والتصدي لها.